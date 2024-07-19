Tavas Belediyesi, kadın istihdamını artırmak ve kooperatifçiliği yaygınlaştırmak amacıyla "Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif" projesini Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile hayata geçiriyor. Proje kapsamında kadınların ekonomik ve sosyal alandaki güçlenmesi hedefleniyor.

Tavas Belediyesi, GEKA'nın 2024 yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif" projesini başlattı. Proje, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almalarını sağlayarak ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmalarını amaçlıyor.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Proje Danışmanı Kazım Özdağ ile bir araya gelen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, proje kapsamında yapılan görüşmelerin ardından iş birliğini resmileştirdi. Başkan Tatık, projenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, kadınların ekonomik ve sosyal alandaki potansiyellerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kadir Tatık, projenin Tavas'ın sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Üreten kadınlarımızın iş dünyasında başarı hikayelerine tanıklık edeceğiz. GEKA'nın desteğiyle kurulacak kadın kooperatifimiz, sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak ve bölgenin ekonomik dinamiklerine olumlu etkilerde bulunacak" dedi. Tatık, projenin Tavas halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Tavas Belediyesi'nin "Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif" projesi, bölgedeki kadın girişimciler için önemli bir destek oluşturacak. Proje sayesinde kadınların iş dünyasındaki yerleri güçlenecek, ekonomik bağımsızlıkları artacak ve toplumsal kalkınmaya büyük katkı sağlanacak.

Proje ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Tavas Belediye Hizmet Binası üzerinden veya GEKA'nın resmi iletişim kanalları aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilirler.