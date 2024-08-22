Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren kulübün sporcuları, Sivas'ta gerçekleştirilen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların ardından moral etkinliğiyle ödüllendirildi.

Moral etkinliği, Tavşanlı Belediyesi Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç, Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, YRP Tavşanlı İlçe Başkanı Abdullah Kul, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kemal Kolukısaoğlu, Tavşanlı Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Göktürk, sporcular ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, etkinlikte sporculara çiçek takdim ederek, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırıyor. Onlar, aileleriyle birlikte Tavşanlı halkına daha büyük gururlar yaşatacak. Tavşanlı Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Ayrıca, gençlerimizi eğiten antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın İtalya'dan madalyalarla döneceklerine olan inancım tam" dedi.

İtalya'da milli takım formasıyla mücadele edecek sporcular arasında Beril Nil Yüksel, Elizan Sağlam, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Atılgan, Takım Kata dalında madalya arayacak. Ayrıca, Yiğit Kunt, ümit erkek 63 kilogram Kumite dalında Türkiye üçüncüsü ve seçme ikincisi olarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarılarıyla, üç yıllık karate kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetti.