Açılışta konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, gençlere verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, “Gençlerimizin spor yapabilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri modern tesisler kazandırmak en büyük hedeflerimizden biriydi. Bugün burada bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Spor, yalnızca fiziksel değil, ruhsal gelişime de katkı sağlar. Tavşanlı’da sporu ve gençliği desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı’ndan teşekkür mesajı

Moymul Spor Kulübü Başkanı Ahmet Karabıyık, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sadece bu tesis değil, Tavşanlı’daki tüm spor alanları tek tek yenilenip gençlerimizin hizmetine sunuluyor. Bu çalışmalar, gençlere verilen değerin en açık göstergesidir. Vekilimize ve belediye başkanımıza verdikleri destek için minnettarız” ifadelerini kullandı.

“Her tesis, geleceğe yapılan yatırımdır”

Törene katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, gençlere yapılan yatırımların geleceğe atılan en önemli adımlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Gençlerimiz için kazandırılan her tesis, sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu yaşatacak birer merkezdir. Burada nice başarı hikâyelerinin ve güzel anıların birikeceğine inanıyorum. Tavşanlı, gençleriyle birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyecek.”

Maçla taçlanan açılış

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış, davetliler ve vatandaşların ilgiyle izlediği özel bir halı saha futbol maçı ile renklendi.

Modern kapalı halı saha, Tavşanlı’daki sporseverler ve gençler için önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.