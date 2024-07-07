Tavşanlı Osb’den Öğrencilere Büyük Teşvik

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yönetimi, okul idaresi ve başarılı öğrencilerin katıldığı törende, öğrencilere yönelik teşviklerin önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak yarışmasında ikincilik

Teşvik törenine katılan isimler arasında Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yönetimi ve okulun başarılı öğrencileri yer aldı. Özellikle Gedik Üniversitesi’nin düzenlediği kaynak yarışmasında 2. olan Eyüp Galip Gökçe’ye altın hediye edilmesi, törende coşku yarattı.

Kaymakam Baskın’dan gençlere övgü

Teşvik töreninde konuşan Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, öğrencilerin geleceğe dair umutlarını ve hedeflerini desteklemenin önemini vurguladı. Başarılı öğrencileri onurlandıran bu tür etkinliklerin, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında önemli bir rol oynadığını belirtti.

OSB yetkililerinden teşvik mesajları

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri, törende yaptıkları konuşmalarda, öğrencilerin başarılarından duydukları gururu dile getirdi. Öğrencilere verilen bu tür teşviklerin, onların gelecekte daha büyük başarılara imza atmalarına yardımcı olacağını ifade ettiler.

Eğitim ve sanayi iş birliği

Tavşanlı OSB’nin düzenlediği teşvik töreni, yerel eğitim ve sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin eğitim hayatında motivasyonlarını artırırken, aynı zamanda onların mesleki gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor.