Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nu ilçe merkezine bağlayan yollardan birisi olan sanayi istikameti Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile Tavşanlı Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla asfaltlanıyor. Toplam 430 kişi kapasiteli cezaevinde kalan mahkumları ziyarete gelen vatandaşlar bu çalışmayla beraber ulaşımda rahatlama yaşayacak.

İki kurumun iş makineleri bölgede çalışmalarına başlarken Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve Belediye Başkanı Ali Kemal Derin’in katılımıyla tören düzenlendi. Her iki yönetici basın açıklaması yaparak bölgede çalışan ekiplere başarılar diledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yapılan hizmetin uzun yıllar devam eden bir soruna neşter olduğunu kaydederek ilgililere teşekkür etti. Milletvekili Demir, "Öncelikle bu çalışmamız hayırlı olsun. Birlikten kuvvet doğar diyerek Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüz ve Tavşanlı Belediyemiz bir program hazırladı. Uzun yıllardır devam eden bir sıkıntı bu çalışmayla aşılmış olacak. Bu yolda yazın toz, kışın çamur vardı. Cezaevi’ni Tavşanlı’ya bağlayan 3.2 km yol asfalt kaplama yapılıyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Kütahya ve Emet şefliklerimiz ile Belediyemize teşekkür ediyorum. Yola 125 ton mıcır seriminden sonra satıh kaplama yapılacak. Bu yol Tavşanlı’mıza hayırlı olsun" dedi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ise Kütahya Milletvekili Mehmet Demir’e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın talebi olan cezaevi yolumuzu yapıyoruz. Bu noktada Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, çalışanlarımıza ve her zaman bize destek olan Kütahya Milletvekilimiz Mehmet Demir’e teşekkür ediyorum. Burası aynı zamanda Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Bu sorunu çözdüğümüz için mutluyuz. İlçemize hayırlı olsun."

280 kişilik T Tipi Kapalı, 150 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumunu bünyesinde barındıran Tavşanlı Cezaevi için yapılan program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ile Belediye Başkanı Ali Kemal Derin’e AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer ve YRP İlçe Başkanı Abdullah Kul da eşlik etti.