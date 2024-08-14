Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan simülasyon tırında, katılımcılara deprem anında doğru hareket etme yöntemleri öğretildi. Etkinlikte, AFAD eğitmeni Hakan Baydur tarafından verilen bilgilerle, gerçekçi simülasyonlar eşliğinde sarsıntı anında alınması gereken önlemler uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitmen Baydur, simülasyon tırının, vatandaşlara deprem sırasında paniğe kapılmadan nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimleyerek öğretmeyi amaçladığını belirtti. Gerçekçi sarsıntılarla donatılmış tırda, doğru pozisyonlar ve güvenli bölgelere yönelme gibi hayati önlemler uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca, etkinlikte deprem sonrası yapılması gerekenler ve acil durum çantasının önemi hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Deprem Simülasyon Tırı etkinliği, Cumhuriyet Meydanı’nda gün boyu süren seanslarla vatandaşların hizmetine sunuldu.