Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Tören, Emet Kaymakamı ve Tavşanlı Kaymakamlığı’na vekalet eden Mehmet Alperen Başkapan ile Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Aziz Solmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

Çelenk sunumunda Tavşanlı Kaymakamlığı ve Tavşanlı Belediyesi’nin yanı sıra Garnizon Komutanlığı adına Hava Piyade Albay Harun Humbaracı, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Tavşanlı Cevizdere Şehitleri Gaziler Tanıtım ve Araştırma Derneği de yer aldı. Törende Teğmen Kamer Çağrı Mert, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Resmi programın ardından Kaymakam Vekili Başkapan ve beraberindeki heyet, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Cevizdere Şehitleri Gaziler Tanıtım ve Araştırma Derneği’ni ziyaret etti. Burada gazilerle sohbet eden protokol üyeleri, vatan için fedakârca görev yapan kahramanlara minnetlerini sundu.

Gaziler Günü etkinliği, ilçede birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.