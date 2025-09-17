Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Subaşı Mahallesi Yenidoğan Caddesi ile Mehmet Doğruöz Caddesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 43 ADG 538 plakalı minibüs ile Yenidoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.B. idaresindeki 43 AFK 209 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek hurdaya döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü G.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.