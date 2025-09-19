Kaza, Dağçeşme Mahallesi Kelebek Sokak ile Muradiye Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muradiye Sokak’tan sola dönüş yapan B.K. yönetimindeki 43 EP 582 plakalı motosiklet, Kelebek Sokak yönünden kavşağa giren İ.Z. idaresindeki 43 AGJ 350 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra B.K. ve İ.Z.’yi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.