Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, araç sahibi otomobilden duman çıktığını fark ederek hemen çevredeki vatandaşlar ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı.

Güvenlik önlemleri alındı

Polis ekipleri, yangının çevresinde güvenlik önlemleri alarak olası tehlikeleri önlemeye çalıştı. Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Olayın nedeni araştırılıyor

Otomobilde meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.