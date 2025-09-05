Türk Hava Yolları (THYAO) 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtıyor! Hisse başı ne kadar ödenecek?

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaza, Çukurköy Mahallesi’nde 30 Ağustos Caddesi ile 3 Eylül Caddesi kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, İ.Y. yönetimindeki 43 AHR 579 plakalı otomobil, 30 Ağustos Caddesi üzerinden Çukurköy Sanayisi yönüne seyir halindeyken, N.F.Ö. idaresindeki 43 AHR 819 plakalı motosiklet, 3 Eylül Caddesi üzerinden Menderes Caddesi yönüne doğru ilerliyordu. İki araç kavşakta çarpıştı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

