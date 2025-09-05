Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çukurköy Mahallesi’nde 30 Ağustos Caddesi ile 3 Eylül Caddesi kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, İ.Y. yönetimindeki 43 AHR 579 plakalı otomobil, 30 Ağustos Caddesi üzerinden Çukurköy Sanayisi yönüne seyir halindeyken, N.F.Ö. idaresindeki 43 AHR 819 plakalı motosiklet, 3 Eylül Caddesi üzerinden Menderes Caddesi yönüne doğru ilerliyordu. İki araç kavşakta çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü N.F.Ö. yaralanırken, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.