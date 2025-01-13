Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 79 yaşındaki Halil İbrahim Kaygısız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çevreyolu tren garı karşısındaki Sabahçı Kahvesi önünde gerçekleşti. Balıkesir yönüne seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 10 VN 151 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Kaygısız’a çarptı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaygısız’a ilk müdahale, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaygısız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenilirken, olayın detayları araştırılıyor.