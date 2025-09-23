Ziyarette, öğrencilere farkındalık kazandıracak projeler ve etkinlikler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla kamp programları, “Yeşil Vatan İçin Orman Yürüyüşü” gibi doğa etkinlikleri ve okullarda rehberlik faaliyetleri kapsamında seminerler düzenlenmesi gündeme geldi. Yeni dönemde gençlerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacak çeşitli projelerin hayata geçirilmesi için taraflar ortak çalışma yürütecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeşilay’ın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Küçükkağnıcı, “Özellikle gençlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yanında olmak bizim için önemli. Bu süreçte Yeşilay’a her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yeşilay Tavşanlı Temsilciliği ise önümüzdeki günlerde gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlayacak yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.