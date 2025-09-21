Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Çiğli'de yeni köprü için ikinci ihale süreci başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kazada motosiklet sürücüsü T.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay, Çevreyolu güzergâhı Kuruçay Caddesi ışıklı kavşağı istikametinde meydana geldi. T.E. yönetimindeki 43 AGS 609 plakalı motosiklet, yoğunluk nedeniyle yavaşlayan araçların arasına girdi. Motosiklet, önce O.K.’nin kullandığı 43 AHT 736 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, daha sonra S.A. idaresindeki 43 AEZ 855 plakalı otomobilin sağ yan kapısına çarparak durabildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.