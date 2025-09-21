Olay, Çevreyolu güzergâhı Kuruçay Caddesi ışıklı kavşağı istikametinde meydana geldi. T.E. yönetimindeki 43 AGS 609 plakalı motosiklet, yoğunluk nedeniyle yavaşlayan araçların arasına girdi. Motosiklet, önce O.K.’nin kullandığı 43 AHT 736 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, daha sonra S.A. idaresindeki 43 AEZ 855 plakalı otomobilin sağ yan kapısına çarparak durabildi.
Kazada motosiklet sürücüsü T.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.