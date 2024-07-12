Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü tarafından düzenlenen TAYK-AKPA 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı’nın “Resmi Zaman Sponsoru” Jacques Philippe oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin köklü ve prestijli yat yarışı organizasyonlarından biri olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde gerçekleşen TAYK-AKPA 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, bu yıl 13-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul-Göcek rotasında düzenlenen bu zorlu yarışın "Resmi Zaman Sponsoru“, Swiss Made geleneğini ve kusursuz işçiliğini modern tasarımlarla harmanlayan Jacques Philippe oldu.

Deniz ve yarış tutkunlarını bir araya getirecek TAYK-AKPA 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı’na katılan 32 tekne, İstanbul-Göcek arasında 555 deniz mili rotada non-stop yarışacak.

Yarışın sonunda, saat tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Jacques Philippe marka saatler, 7 sınıfta kazanan teknelere hediye edilecek.