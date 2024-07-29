Dünya Kaplan Günü'nündeyken, Tayland’daki büyük kediler için sevindirici haberler var. Tayland'ın Batı Orman Kompleksi (WEFCOM) — 18.000 kilometrekarelik bir alanı kapsayan, 11 milli park ve altı yaban hayatı koruma alanını içeren bu orman — kaplan nüfusunda büyük bir artış yaşadı. 2007 yılında 41 olan kaplan sayısı, 2023 yılı itibarıyla 143’e çıkarak üç kattan fazla arttı.

Bilimsel destek



Bu olağanüstü geri dönüş, Tayland Ulusal Parklar Dairesi (DNP) ve Yaban Hayatı Koruma Topluluğu (WCS) tarafından yürütülen ve Global Ecology and Conservation bilimsel dergisinde çevrimiçi olarak yayımlanan yeni bir ortak çalışmada gözlemlendi.

Diğer türlerin de popülasyonu artıyor



Sadece kaplanlar değil, tehdit altındaki toynaklı türler — kaplanların ana avları olan geyik ve yabani sığırlar gibi memeli — popülasyonu da Huai Kha Khaeng Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda iki katına çıktı. Bu alan, orman kompleksindeki üç koruma alanından biri olup, Thung Yai Doğu (TYE) ve Thung Yai Batı ile birlikte yer alıyor.

Etkili koruma yönetimi



WCS Tayland direktörü ve yeni çalışmanın yaban hayatı biyologlarından Pornkamol Jornburom, bu artışın etkili ve özenli orman yönetimini yansıttığını ve on yılı aşkın bir süredir devam eden koruma müdahalelerinin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Jornburom, “Bu orman , birçok tehlike altındaki türe ev sahipliği yapıyor,” diyor ve WEFCOM’un yaban hayatı nüfusunun korunması ve iyileştirilmesi için bir rol model olmasını umduğunu ekliyor.