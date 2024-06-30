Tayland'ı Karıştıran Türk Genci

Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşanan olay, 26 yaşındaki Türk vatandaşı Emir'in eski kız arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası başlayan bir dizi olayla gündeme geldi. Emir, bir alışveriş merkezinin otoparkında eski sevgilisinin cep telefonunu gasp ettiği ve daha sonra sosyal medyada kadının özel fotoğraflarını paylaştığı iddia edildi.

Dava açıldı

Polisin aldığı ihbar üzerine başlatılan soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre, Emir'in Tayland'a daha önce 14 kez giriş çıkış yaptığı belirlendi. Emir hakkında hırsızlık, izinsiz erişim ve müstehcen içerik paylaşımı gibi suçlamalarla dava açıldı.