Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki Axel Rudakubana olduğu açıklandı. Saldırganın 18 yaşına girmesine sadece 6 gün kaldığı belirtilirken, olayın detayları korkunç bir tablo ortaya koyuyor.

Saldırının detayları

Southport’ta düzenlenen Taylor Swift temalı dans dersinde yaşanan bıçaklı saldırıda, üç küçük kız çocuğu hayatını kaybetti ve toplamda 10 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Axel Rudakubana, altı yaşındaki Bebe King, yedi yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve dokuz yaşındaki Alice Dasilva Aguiar’ın yanı sıra dans öğretmeni Leanne Lucas (35) ve işadamı John Hayes’i (35) öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Rudakubana’nın, Cardiff’te Ruandalı ebeveynlerin çocuğu olarak doğduğu ve daha sonra Lancashire'ın Banks köyüne taşındığı biliniyor.