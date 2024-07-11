Bir süredir turnede olan Swift ve Kelce, özel jetlerden otellere, korumalardan romantik jestlere kadar günlük olarak tam 3,3 milyon TL harcıyor.

Günlük hacamaları şok etti

Yapılan hesaplamalara göre, çiftin günlük harcamaları 3,3 milyon TL'ye (yaklaşık 100 bin dolar) ulaşıyor. Bu rakam, onların lüks otellerde konaklama, özel jet seyahatleri ve yoğun güvenlik önlemlerine harcadıkları parayı içeriyor. İkilinin harcamaları, adeta dudak uçuklatıyor.

Life & Style dergisine konuşan bir kaynak, "Taylor ve Travis uluslararası seyahat tutkunları haline geldiler ve aşırı harcamaları ölçülemeyecek düzeyde. Birden fazla koruma, özel jetler, lüks otel odaları ve romantik jestler muhtemelen onları dünyanın en aşırı harcama yapan çifti yapıyor. Oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Özel jetlere biniyorlar

Çiftin harcamalarıyla ilgili dergiye açıklama yapan özel bir kaynak ise, "Travis, Taylor'ın dünyanın dört bir yanındaki konserlerine uçarken hiçbir masraftan kaçınmıyor. Tanıştıklarından beri, ikisi de özel jetlere bir milyon dolardan fazla para harcadı. Hatta jeti lüks ve en sevdiği şeylerle dolduruyor. Onun mutlu ve tatmin olmasını istiyor. Çift ayrıca günlük bin dolardan fazla maaş alan 20'den fazla koruma da tuttu. İkisi de birbirlerine harcadıkları parayı hiç düşünmüyorlar. Rahat olmayı ve birbirlerine olan sevgilerini ifade etmeyi seviyorlar ve bunu da bu şekilde yapıyorlar" ifadelerini kullandı.