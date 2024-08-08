Viyana polisi, iki kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

"Terör" Şüphesiyle Konserler İptal Edildi

Taylor Swift'in Viyana'daki konserlerine yönelik ciddi güvenlik endişeleri nedeniyle, planlanan üç konser iptal edildi. Viyana polisi, Swift'in konserleri de dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik saldırı planladıkları iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Konserleri düzenleyen Barracuda Music, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan üç konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

DEAŞ Terör Örgütü ile Bağlantı

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, gözaltına alınan şüphelilerden birinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Ruf, olası bir saldırıya hazırlık yapıldığını belirterek, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini söyledi.

Bilet İadeleri Yapılacak

Barracuda Music, iptal edilen konserler için biletlerin 10 iş günü içinde iade edileceğini duyurdu.