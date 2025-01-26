Tayvan'ın güneybatısındaki Tainan ilinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın bir bölgede yeni bir deprem daha meydana geldiği ifade edildi.

Söz konusu olan ikinci depremin ise 4,8 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu.