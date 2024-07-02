Buldan'ın geleneksel Yukarı Pazarı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yerel üreticilerin taze sebze ve meyvelerini sunmaya başladı. Pazartesi günleri kurulan bu pazarda, Bamya, taze fasulye, çilek, kavun gibi çeşitli ürünler Ekim ayı sonuna kadar tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Buldan ve çevre mahalleler, yaz aylarında ürettikleri taze sebze ve meyveleri, geleneksel Yukarı Pazarı'nda sergiliyorlar. Bu pazar, hem yerel üreticilerin ekonomisine katkı sağlıyor hem de tüketicilere organik ürünler sunuyor.

Pazarda, Buldan merkez ve mahallelerinde yetişen bamya, taze fasulye, sıyırma, barbunya, çilek, şeftali, armut, erik, kiraz, vişne, elma, kavun, karpuz, üzüm, salatalık, acur, biber gibi geniş bir sebze-meyve çeşitliliği bulunuyor. Bu ürünler, doğal yetiştirme ve organik tarım yöntemleriyle üretildiği için sağlıklı ve lezzetli seçenekler arasında yer alıyor.

Pazartesi günleri kurulan Yukarı Pazar, özellikle taze ve organik ürün arayan vatandaşlar için ideal bir alışveriş noktası haline gelmiştir. Üreticiler, kendi ürünlerini doğrudan tüketicilere sunarak hem kaliteyi garanti altına alıyor hem de fiyat avantajı sağlıyorlar.