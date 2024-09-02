Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 il barosu, 2024-2025 Adli Yılı'nda, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bugün başlayan yeni adli yıl dolayısıyla TBB ve 81 baronun ortak yayımladığı mesajda, seçmenin iradesine saygı duyulmasının, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, AYM kararlarına uygun hareket edilmesinin savunulduğu belirtildi.

TBB ve baroların nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında olurken güçlerini hukuktan aldıkları vurgulanan mesajda, hukuk sayesinde evrensel değerlere aynı hassasiyetle, bölünmeden, parçalanmadan sahip çıkıldığı kaydedildi.

Hukukun, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğu vurgulanan mesajda, "Dolayısıyla talebimiz, topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir" ifadelerine yer verildi.

"Savunma ayağı güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez"

2024-2025 Adli Yılı'nda da TBB'nin ve baroların hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve avukatlık mesleğini savunmaya devam edecekleri vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir. Yargı sistemimizin sorunları karşısında, yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz."