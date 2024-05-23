Yerel seçimlerin ardından Manisa, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) temsil edecek üyelerini belirledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçilen üyelerin Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını vurguladı.

Yeni temsilciler belirlendi

Manisa'da yapılan toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Manisa'yı temsil edecek üyeler seçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Divan Başkanlığı'nı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek üstlendi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu katip üye olarak katıldı.

Başkan Zeyrek'ten açıklamalar

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek konuşmasında, "Manisalı hemşerilerimizin büyük desteğiyle şehrimizin 1,5 milyona yaklaşan nüfusuna hizmet vermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği'nde Manisa'mızı temsil edecek üyelerin belirlenmesi için buradayız. Tarihi bir zaferle hemşerilerimizin gönlünü kazandık. Halkımıza karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için büyük özveriyle çalışıyoruz," dedi. Başkan Zeyrek, yapılacak olan üye seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Seçim süreci ve sonuçlar

Türkiye Belediyeler Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20'nci maddesine göre ülke genelinde kurulmuş ve tüm belediyelerin doğal üye olduğu bir birliktir. Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, TBB Meclisi; büyükşehir il merkezi ve nüfusu 100.000'i aşan yerlerin belediye başkanları ve her ilden belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinden seçilecek diğer üyelerden oluşur. Manisa'da yapılan seçimde, TBB Meclisi'ne ilimizin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerin yüzde 80'i belediye başkanlarından, yüzde 20'si ise belediye meclis üyelerinden seçildi. Asıl üyelerin yarısı kadar da yedek üye belirlendi.

Seçilen üyeler

Başkan Zeyrek'in konuşmasının ardından, Divan Başkanlığı'na sunulan tek liste oylamaya sunuldu. Kapalı zarf usulü yapılan oylamada, asil üyeliklere Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Belediye Meclis Üyeleri Gülden Erhun ve Erdinç Yavaşlı seçildi. Yedek üyeliklere ise Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Belediye Meclis Üyeleri Lütfi Akdağ, Emine Koç ve Fırat Honaz seçildi.

Doğal üyeler

Nüfusu 100 bini aşan belediye başkanlarının doğal üye olması dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban da TBB'de Manisa'yı temsil edecek üyeler arasında yer aldı.