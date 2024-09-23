Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin iddialı takımlarından Karşıyaka, yaklaşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) seçimleri öncesi önemli misafirleri ağırladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başkanlık adaylarından Efe Aydan, 8 Ekim'de yapılacak genel kurul öncesinde Karşıyaka yönetimi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretlerde, Hidayet Türkoğlu’na TBF yönetiminden Hüseyin Beşok eşlik etti. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, basketbol şubesinin patronu Nazım Torbaoğlu, Genel Menajer Haluk Yıldırım, Selim Çınar, Mehmet Yaya ve Kazım Türk gibi önemli isimler de görüşmede yer aldı.

Her iki adayın ziyareti, TBF seçimleri öncesinde dikkat çekerken, Karşıyaka camiası basketbolun geleceği için bu buluşmalarda önemli mesajlar aldı.