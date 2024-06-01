Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Asbaşkan Hüseyin Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında basketbol ve spor alanında görüş alışverişinde bulunuldu ve karşılıklı başarı dilekleri iletilerek işbirliği vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Asbaşkan Hüseyin Beşok’u makamında misafir etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör de hazır bulundu. Basketbol ve spor konularında fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede Türkoğlu, Başkan Zeyrek’e üzerinde Zeyrek’in adının yazılı olduğu milli takım formasını takdim etti. Başkan Zeyrek ise Hidayet Türkoğlu ve Hüseyin Beşok’a Manisa’ya özgü hediyeler verdi. Zeyrek, konuklara çalışmalarında başarılar dilerken, Türkoğlu ve Beşok da Zeyrek’e görev süresince yapacağı projelerde başarılar diledi.