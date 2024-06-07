Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde A. Efes ile oynanan üçüncü maçta yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verdiğini açıkladı.

Karşıyaka'ya ağır ceza

Karşıyaka Spor Kulübü, İzmir'deki müsabakada seyircilerinin neden olduğu çirkin tezahüratlar sebebiyle 160 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, salon standartları ve güvenlik talimatına aykırı davranışlar nedeniyle 135 bin TL, müsabaka öncesinde misafir takım bünyesinde olmasına karşın kadroda yer almayan basketbolcu ve görevlilere ayrılmayan bağımsız bir bölüm nedeniyle ise 10 bin TL para cezası uygulandı.

Toplamda 320 bin lira para cezasıyla cezalandırılan Karşıyaka, Disiplin Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı karara göre cezaların toplandığını belirtti. Bu karar, Basketbol Süper Ligi'nde yaşanan olaylara sert bir yanıt olarak görülüyor.