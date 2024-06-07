Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes arasında oynanan üçüncü maçta yaşanan çeşitli ihlaller sonucunda Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde sezonu play-off yarı finalinde Anadolu Efes'e karşı kaybederek tamamladı. Ancak, bu serinin son maçında yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından 320 bin lira para cezası ile cezalandırıldı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Spor Kulübü, İzmir'de oynanan müsabakada seyircilerinin çirkin tezahüratları nedeniyle 160 bin TL para cezası aldı. Ayrıca, salon standartlarına uygun davranılmaması ve geç başlama sebebiyle ek cezalar da verildi. Toplamda 320 bin TL para cezasıyla cezalandırılan Pınar Karşıyaka'ya yönelik bu karar oybirliği ile alındı.