2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 946 kanun teklifi sunuldu. Bu tekliflerden yalnızca 23’ü kabul edilerek yasalaştı. Geçen yıl içinde önemli düzenlemeler hayata geçirilirken, TBMM çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

CHP soru önergelerinde önde

Geçtiğimiz yıl, TBMM tarafından onaylanan önemli düzenlemeler arasında İsveç'in NATO üyeliği, fahiş fiyatlarla mücadele ve kamuda tasarruf önlemleri dikkat çekti. Ayrıca Meclis, 5 farklı Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi. Bu komisyonlar arasında Erzincan’daki maden kazası ve yapay zeka gibi kritik konular da yer aldı. 2024 yılı boyunca CHP milletvekilleri, TBMM’ye en fazla soru önergesi sunan parti oldu. Toplamda 5 bin 500 yazılı soru önergesi ile dikkat çeken CHP, Meclis gündemini şekillendirmede aktif rol oynadı.

TBMM, en yoğun çalışmasını 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptı. Toplamda 180 saat mesai harcanan görüşmeler, Meclis’in geçen yılki çalışmalarının en önemli kısmını oluşturdu.