TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2023'te başladığı 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 70 kanun teklifini yasalaştırdı. Çalışmalar sırasında önemli düzenlemeler hayata geçirilirken, çeşitli uluslararası anlaşmalara dair teklifler de kabul edildi.

Yasama yılında kabul edilen önemli düzenlemeler

Emekli aylıkları ve vergi düzenlemeleri

Bu dönemde yasalaşan en dikkat çekici teklifler arasında en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması yer alıyor. Ayrıca, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de kabul edildi. Bu düzenleme, kamu tasarruf tedbirlerini ve fahiş fiyat ceza düzenlemelerini kapsıyor.

Kripto varlıklar ve ekonomik düzenlemeler

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, dijital ekonomiyi düzenlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, ekonomi ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren çeşitli tekliflerin de yasalaştırılması, ekonomiye yönelik önemli değişikliklerin yapılmasını sağladı.

Kentsel dönüşüm ve aile destekleri

Kentsel dönüşümle ilgili düzenlemeler ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi de yasalaştı. Bu düzenlemeler, şehirleşme ve aile destekleri konularında önemli değişiklikler getirdi.

Genel Kurulda Görüşülen Diğer Konular

12. Kalkınma planı ve Uluslararası Protokoller

TBMM Genel Kurulu'nda 31 Ekim 2023 tarihinde 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı kabul edildi. Ayrıca, 23 Ocak’ta İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu kanun teklifi de kabul edildi.

Öğretmenlik mesleği kanunu ve diğer teklifler

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı. Ayrıca, 9. Yargı Paketi ve Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi’nin bazı maddeleri, diğer teklifler içinde yer aldı.

Danışma Kurulu ve Genel Görüşmeler

Danışma kurulu toplantıları

Danışma Kurulu, bu yasama yılında 118 kez toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda 35 karar ve 8 ortak bildiri kabul edildi. Ayrıca, çeşitli konularda genel görüşmeler yapıldı; bu görüşmeler arasında Srebrenitsa Soykırımı ve Filistin halkına yönelik saldırılar da yer aldı.

Yazılı soru önergeleri ve komisyon çalışmaları

Milletvekilleri tarafından 9 bin 437 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 4 bin 7’si cevaplandı. İhtisas ve Meclis Araştırması Komisyonlarında 155 birleşim ve 321 oturum gerçekleştirildi. Erzincan'daki maden kazası ve balıkçılık sektörüyle ilgili Meclis Araştırması Komisyonları da çalışmalarına devam etti.

Milletvekilliği sonlanan kişiler

Bu dönemde, çeşitli nedenlerle milletvekilliği sona eren 7 kişi bulunuyor. Bunlar arasında vefat edenler, Anayasa'ya göre vekilliği düşenler, belediye başkanlığını tercih edenler ve Bakan olarak atananlar yer alıyor.