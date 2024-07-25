Türkiye Büyük Millet Meclisi, önemli düzenlemelerin görüşüldüğü bir dönemde ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı. Meclis Genel Sekreterliği tarafından yapılan duyuruya göre, milletvekillerinin çalışmalarına daha verimli katılabilmeleri amaçlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26-29 Temmuz tarihleri arasında gündemin yoğunluğu sebebiyle ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı. Bu süre zarfında TBMM'ye sadece görevliler giriş yapabilecek.

TBMM Genel Sekreterliği, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha fazla odaklanabilmeleri için bu önlemin alındığını belirtti. Özellikle önemli düzenlemelerin görüşüldüğü bu dönemde, meclis içi sakinliğin sağlanması hedefleniyor.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi ve araç girişinin kısıtlanacağı bildirildi. Bu süreçte sadece TBMM görevlilerinin meclis içinde bulunabileceği vurgulandı.

Son dönemde TBMM'de yapılan protestoların ve yoğun gündemin, milletvekillerinin çalışmalarını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle alınan tedbirlerle Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.