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Görüşmede, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk-Amerika Diyanet Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kanca da yer aldı.

Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Washington 'da Amerika Diyanet Merkezi'nde Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.

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