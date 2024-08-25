Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberindeki heyetle birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret etti.

Tarihe yolculuk

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve heyeti, Çanakkale’deki tarihi mekânlara anlamlı bir ziyarette bulundu. Ziyarette AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ve Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da yer aldı. Heyet, bölgedeki tarihi ve manevi değeri yüksek noktaları gezerek, Çanakkale ruhunu bir kez daha derinden hissetti.

Cahidi Sultan Türbesi ziyareti

Ziyaret kapsamında, Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Seddülbahir Kalesi ve Cahidi Sultan Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında bölgenin tarihi önemi üzerine detaylı bilgiler verilirken, atalarımızın gösterdiği kahramanlıklar ve bu toprakların taşıdığı manevi değer bir kez daha anıldı.

Ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Ayhan Gider, “Bu toprakların taşıdığı manevi değeri bir kez daha hissettik. Geçmişten aldığımız güçle, Çanakkale ruhunu ve atalarımızın mirasını gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.