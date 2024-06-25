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Kabulde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de yer aldı.

Vali Sezer ve Belediye Başkanı Akın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, Meclis'te kabul etti.

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