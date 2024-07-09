TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayisi ve uluslararası ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Washington'da NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Kurtulmuş, Türk gazetecilerle büyükelçilik konutunda bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

"Türkiye kendi başına bu ihtiyaçları üretecektir"

Kurtulmuş, F-16 anlaşmasının Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olduğunu belirtti. "Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyaçlarının karşılanması olumlu bir gelişmedir. Ancak dostlarımız Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını göz ardı ederse, Türkiye kendi başına bu ihtiyaçları üretecektir" dedi.

"İkili ilişkiler devam ettirilecek"

Kurtulmuş, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Parlamento Başkanları Zirvesi'nin önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, NATO üyeliğini sürdürecek ve hem kurumsal olarak NATO'da hem de üye ülkelerle ikili ilişkilerini devam ettirecektir" diye konuştu.

"ABD ile bazı meselelerde fikir ayrılıkları içerisindeyiz"

Kurtulmuş, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ancak sorunları diplomatik yollarla çözme gayretinde olduklarını belirtti. "ABD ile ortak çalışma imkanı bulduğumuz gibi bazı meselelerde de önemli fikir ayrılıkları içerisindeyiz. Bu fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak müşterek hareket etme yollarını arıyoruz" dedi.

Türkiye aktif rol alıyor

Kurtulmuş, dünyanın çok kutuplu bir düzene geçtiğini ve Türkiye'nin bu süreçte aktif rol aldığını ifade etti. "Türkiye, barış perspektifine sahip olarak küresel bir barış düzeni kurulabilmesi için tüm gücünü seferber etmiş durumda" dedi.

F-16 anlaşması olumlu bir gelişme

Türkiye'nin S-400 savunma sistemi alımı ve CAATSA yaptırımları konusuna da değinen Kurtulmuş, "Türkiye, hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak zorunda kalmıştır. Müttefiklerimizin yeterli desteği vermemesi nedeniyle S-400 alımı gerçekleşmiştir" dedi. F-35 programından çıkarılmalarının ciddi bir çifte standart olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, F-16 anlaşmasının olumlu bir gelişme olduğunu ekledi.

"Hedefimiz en iyi şekilde temsil edilmek"

TBMM'nin parlamenter diplomasi konusunda aktif rol aldığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesi en önemli hedefimizdir" dedi. TBMM üyelerinin ikili ya da çok taraflı platformlarda Türkiye'yi temsil ettiğini ve parlamenter diplomasinin önemine dikkat çekti.

Filistin meselesi ve küresel barış

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin diplomatik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. "Filistin'in haklarını savunmak ve kalıcı bir barış sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Filistin davasının çözümü için 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.