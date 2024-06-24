TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Spaceport America Cup'24" roket yarışmasında birinci olan, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"ABD'de düzenlenen "Spaceport America Cup'24" roket yarışmasında birinci olan, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası alanda büyük başarılara imza atan gençlerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum."
Kaynak: aa