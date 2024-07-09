NATO’nun bugüne kadar Avrupa-Atlantik bölgesindeki kolektif güvenliğe önemli katkılarda bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bugün ise yeni ve karmaşık küresel zorluklarla mücadele edildiğini belirtti.

Türkiye’nin, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve Kırım da dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini mütemadiyen teyit ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Ayrıca, savaşa uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik diplomatik çabaların ön saflarında yer aldık. Çabalarımız, Ukrayna da dahil olmak üzere NATO üyelerinin desteklediği ülkelerde demokratik direncin korunmasına da odaklanmalıdır. Bu nedenle, Ukrayna’nın meclisi Rada ile siyasi angajman özel bir önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Rusya’nın Ukrayna’daki hastaneye saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

"Terörizm, İttifak'ın güvenliğine yönelik doğrudan asimetrik tehdit"

Terörizmin, İttifak'ın güvenliğine yönelik doğrudan asimetrik tehdit olduğunu belirten Kurtulmuş, "Genel Sekreter Stoltenberg'in de defalarca belirttiği gibi, hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. DEAŞ, FETÖ, PKK ve Suriye'deki uzantısı PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadelemizde kararlılığımızı sürdürürken, müttefiklerimizin iyi niyet ve dayanışma içinde hareket ettiklerini görmek istiyoruz. NATO'nun terörizmle mücadeledeki rolü güçlendirilebilir ve güçlendirilmelidir. Öte yandan, NATO'nun savunma harcamalarına yönelik hedefi ortadayken, NATO'nun güney cephesini koruyan Türkiye'nin bazı müttefiklerimiz tarafından silah kısıtlamalarına tabi tutulması bir çelişkidir. NATO'nun geniş hedeflerine olan bağlılığımız ve misyonlara yaptığımız herkesçe bilinen katkılar iyi anlaşılmalıdır. Şu çok önemli noktayı belirtmek isterim: Dünyanın en güçlü savunma örgütünün üyeleri olarak bizler, en acil küresel sorunlardan biri olan Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz. İsrail'in katliamları durdurulmalı ve daha fazla kan dökülmesi engellenmelidir. Bu durumun bölgesel bir savaşa dönüşmesi ciddi bir risk oluşturmaktadır. Küresel güvenlikle ilgili tartışmalarımızda, adalet ve hakkaniyeti savunan insanlığın ortak cephesinde yer almalıyız.Müttefiklere Netanyahu hükümetinin saldırganlığına ‘artık yeter’ demeleri çağrısında bulunuyoruz. Filistin-İsrail çatışması için derhal kalıcı bir ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

'NATO'NUN sorumluluğu'

Savaşı önlemek ve barışı korumak için birlikte hareket etmenin NATO üyelerinin sorumluluğu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu nedenle, mevcut çalkantılı ortamın yayılma potansiyeline sahip olması ve uluslararası yönetişimin küresel krizlere yanıt verme yeteneğini maalesef kaybetmesi nedeniyle, uygulanabilir bir barış perspektifi geliştirmek için özellikle NATO Parlamenter Asamblesi (PA) aracılığıyla istişarelerimizi arttırmalıyız. Adil bir uluslararası sistem inşa etmeye yönelik gelecek çabalarımızda iki temel ilke bize rehberlik etmelidir. Bunlardan birincisinin tüm insanların hak ve haysiyet bakımından eşitliği, ikincisinin ise tüm devletlerin egemen eşitliği olması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Zirvede, Kurtulmuş ile NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanvekili, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de yer aldı.