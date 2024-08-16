TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de meydana gelen orman yangını sonrası etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, yangının kontrol altına alınması için görev yapan ekiplere de kolaylıklar diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir’deki orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yangından etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında, yangının herhangi bir can kaybına yol açmaması temennisinde bulundu.

"Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangının kontrol altına alınması için seferber olan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."