Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerle yaptığı kahvaltı buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturma hakkında konuştu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Ceza disiplin meselesidir"

Kurtulmuş, teğmenlerin ihraç edilmesinin ardından konuya dair yaptığı açıklamada, "Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir." diyerek, cezaların disiplin kurallarına uygun şekilde verildiğini belirtti.

"Cezasızlık algısı kaldırılmalı"

Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Bolu'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasına da değinerek, "Bolu yangını konusunda cezasızlık algısı bir an evvel ortadan kalkmalı." ifadelerini kullandı.