RİZE (AA) - TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Bekir Bozdağ, Yargıtay Üyesi Kenan İpek ile Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Baydaş ile bir süre görüşen Bozdağ, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin'e ziyarette bulunarak belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bozdağ, İl Başkan Vekili Yunus Çoruh ve partililerle görüştü.

Bozdağ'a, Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli de eşlik etti.