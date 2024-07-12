TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde çıkan iddialarla ilgili olarak, "Hakkımdaki iftiraların soruşturulması ve bu iftira atanların cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bozdağ, bazı medya organlarında yer alan iddialarla ilgili olarak da yazılı bir açıklama yaparak, suç örgütü elebaşlarından biri olan ve Macaristan'da kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in iddialarını reddetti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."