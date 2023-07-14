TAŞKENT (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da ilk gün yaptığı görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fuat Oktay, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleriyle Özbekistan’daki temaslarını sürdürdüklerini, dün ülkedeki ziyareti kapsamında Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ile görüştüğünü, ardından da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildiğini anlattı. Oktay, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı bu görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Oktay, pazar günü ülkede son derece yüksek katılımlı, Mirziyoyev’in yüzde 87,05’lik oy ile galip geldiği ve Özbek halkının büyük bir desteğini aldığı cumhurbaşkanı seçimlerinin yapıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmede, bu seçimlerdeki galibiyetinden dolayı hem kendisini hem de Özbek halkını tebrik etme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tebriklerini tekrar iletme fırsatı bulduklarını aktardı.

Özbekistan ile ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının yakın dostlukları ve ilişkileri çerçevesinde son derece derinliği olan bir ilişki olduğuna dikkati çeken Oktay, aynı zamanda da Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) dönem başkanı olması sebebiyle Özbekistan’ın teşkilat içerisinde son derece yapıcı ve etkin katma değeri olan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Oktay, ikili ilişkilerde bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra ticari-ekonomik, sağlık, turizm, tarım, savunma sanayi, askeri ve diğer alanlardaki işbirliğini detaylı olarak ele aldıkları bu görüşmenin çok verimli geçtiğini, görüşmede ayrıca iki ülke parlamentoları arası ilişkilerin geliştirilmesi ve taraflar arasında imzalanan ikili anlaşmaların onay süreçlerinin tamamlanması ile ilgili konuları gözden geçirdiklerini vurguladı.

Ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan’da faaliyet yapan Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini kaydeden Oktay, bu görüşmede Türk iş insanlarının karşılaştıkları sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede Türk iş insanlarının sorunlarını dinlediğini ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve görüştüğü diğer Özbek yetkililer ile görüşmelerde bu sorunları dile getirdiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla ilişkilerimiz oldukça olumlu şekilde, olumlu ivmeyle yukarı yönlü devam etmektedir. İlişkileri olabildiğince derinleştirmeye ve daha da ileri aşamaya götürmeye çalışıyoruz. İki ülke arasında 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. En kısa sürede, hatta mümkünse bu yıl 5 milyar doları geride bırakalım ve 10 milyar dolar hedefine doğru yol alalım istiyoruz. İnşallah bunu da yakalayacağız."