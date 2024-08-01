Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda Filistin halkına ve davasına güçlü destek mesajı verecek. Toplantı, 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.00’te gerçekleşecek.

İsrail'in suikastı ve Türkiye'nin tepkisi

İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'yi Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit etmesi, Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı "kalleş bir suikast" olarak nitelendirerek, "Siyonist barbarlığın hedeflerine ulaşamayacağını" belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

TBMM olağanüstü toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla yapılan açıklamada, Filistin halkına destek vermek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul'a hitap etmesini sağlamak amacıyla TBMM'nin 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi. Toplantı, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini göstermek ve uluslararası toplumun dikkatini Filistin davasına çekmek amacıyla düzenlenecek.