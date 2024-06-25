TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin "orman yangınları" DEM Parti'nin ise "Çınar ve Mazıdağı'ndaki yangın felaketi" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Mardin ve Diyarbakır'da meydana gelen yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangına müdahalenin yetersiz kaldığını söyleyen Kılıç, bölgedeki elektrik dağıtım şirketine yönelik iddiaların da araştırılmasını istedi.

Türkiye'deki orman alanlarının azaldığını ve yeni ağaçlandırmalarla sadece istatistik artışlar yapıldığını belirten Kılıç, "Ağaçlandırılmış bölgelerin çok az bir kısmı ormana dönüşürken, birçoğu ormana dönüşemeden kurumaktadır." dedi. Kılıç, orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerde alınan tedbirlerin de artırılmasını istedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mardin ve Diyarbakır'daki yangınlara havadan yeterince müdahale edilemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oysa havadan yeterince müdahale edilmiş olunabilseydi bu köylerimizde belki de bu kadar can ve mal kaybı yaşanmayacaktı. Her yıl ülkemiz endişe verici boyutlarda orman yangınlarıyla karşı karşıya gelmektedir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yılın 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını meydana gelirken bu yıl bu sayı yaklaşık 5 katına çıkmış, aynı sürede 399'a ulaşmıştır. Çıkan yangınlarda geçen yıl 41 hektar ormanlık alan zarar görürken bu yıl 2 bin 548 hektar alan zarar görmüştür. Bu yıl orman dışı alanlarda da yangın sayısı artmıştır."

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, yangının elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'ın ihmali sonucu çıktığını iddia ederek, yangınları söndürmek için bölgeye helikopter gönderilmediğini savundu.

- "Vatandaşlarımızın tüm zararları devletimiz tarafından karşılanacaktır"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise Mardin ve Diyarbakır'daki yangınların bayram atmosferini acıya ve hüzne boğduğunu ifade ederek, "Yangından etkilenen çiftçilerimizin zararları hükümet tarafından karşılanmalıdır. Gece görüşlü helikopter sayımızı artırmamız lazım. Helikopter ve uçakların su taşıma kapasitesi ve su depolama alanlarının sayısı artırılmalıdır. Tüm elektrik hatlarının acilen bakımları yapılmalıdır." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangının Çınar ilçesindeki Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahalleleri ile Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerinde etkili olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Çınar ilçemizdeki 4 mahallede toplam 19 bin 370 dekarlık tarım alanı, orman, mera ve hazine arazileri yanmıştır. 7 bin 900 dekar tarım alanı yanmış, bu alanın bin 111 dekarı hasadı yapılmayan alan, 9 bin 750 dekarı orman arazisi ve bin 720 dekarı ise mera ve hazine arazisidir. Mazıdağı ilçesinde ise Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı tespit edilmiş, bunun 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarı hasat edilmiş araziden oluşmaktadır. Ayrıca, çiftçilerimizin bazı sulama ekipmanları da zayi görmüştür. Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler başlatılmıştır. Yangınla ilgili çok yönlü soruşturma elbette devam etmektedir. Vatandaşlarımızın tüm zararları devletimiz tarafından karşılanacaktır, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

- " Siz sorumlusunuz birinci derecede"

DEM Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin ve Diyarbakır'daki yangınlara kısa sürede müdahale edildiğini belirtti. Yangında 15 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ensarioğlu, "Bu mesele istismar edilecek bir mesele değil, istismar olmaz. Eğer bunu konuşacaksak, o zaman, sizin Eş Başkanınız, yangından yarım saat sonra oradaydı. Neredeydiniz? Yangın söndürmede birinci derecede itfaiye sorumludur. Sizin sorumluluğunuz büyük. Yangın araçlarınızın onda biri orada değil, personelinizin yirmide biri orada değil. Neden sevk etmediniz? Siz sorumlusunuz birinci derecede. Birbirimizi mi suçlayacağız burada, yakışıyor mu?" diye konuştu.

Grup önerisinin görüşmeleri sırasında DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

- Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar, 3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlana kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar Salı, Çarşamba ve Perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, grup önerisi üzerine söz alarak, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız: Meclisin çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması."

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.