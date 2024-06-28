TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank liderliğinde, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz'dan oluşan TBMM heyeti, Çin'deki temaslarında önemli incelemelerde bulundu. Heyete, Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da eşlik etti.

Çinli şirketlerin Türkiye yatırımları

Heyet, Shenzhen'de Huawei gibi global markaların teknoloji yatırımlarını yerinde incelerken, Shenzhen Daimi Komite Üyesi ve Organizasyon Departmanı Genel Sekreteri Cheng Buyi ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının Avrupa Birliği (AB) pazarlarına açılma konusunda avantaj sağlayacağı vurgulandı.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'nin AB ile yaptığı Gümrük Birliği anlaşmasının Çinli şirketlere sunduğu fırsatları dile getirerek, “Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ile yaptığımız Gümrük Birliği anlaşmamız sayesinde Avrupa pazarlarında çok rahat hareket edebiliyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye’de yapacağı yatırımlar onlara AB’nin kapısını açacaktır. Beraber geliştireceğimiz iş birliğiyle de AB’de ortak hareket etmek noktasında başarılı olabiliriz” dedi.

Türkiye'nin stratejik konumu

Varank, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkat çekerek, “Türkiye, özellikle Afrika kıtası ve Körfez bölgesinde de önemli bir konuma sahip. Rusya ve Orta Asya ile ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımış durumdayız. Türkiye’de var olacak Çinli şirketler, buraların kapısını bizimle daha rahat açabileceklerdir” diye konuştu.

Türkiye’nin Körfez bölgesi ülkeleriyle başlattığı inisiyatiflerin önemine değinen Varank, “İpek Yolu’nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil. İki ülkenin lojistik alanında yapacağı ortak çalışmalar çok önemli” ifadelerini kullandı.

Shenzhen Enerji Grubu ziyareti

TBMM Komisyonu üyeleri, temasları kapsamında Shenzhen Enerji Grubu'nu da ziyaret ederek, enerji alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Çin'deki temaslarını sürdüren heyet, teknoloji ve enerji alanındaki yatırımların Türkiye’ye kazandırılmasına yönelik stratejileri incelemeye devam ediyor.