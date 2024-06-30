TBMM gündeminde, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi öne çıkıyor.

Ulaştırmada yeni düzenlemeler

Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, demirleme ücret tarifesi, geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçişlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Havacılık güvenlik tedbirleri, özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilebilecek.

Yolcular, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda elle aranmayı reddederse, havaalanı ve uçağa kabul edilmeyecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi komisyonda

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek.

Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde hazırlık eğitimi verilecek.

Öğretmen adaylarına her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yerlerinde kadroya atanacak.

Uyuşturucu ve cinsel suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak.

20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Diğer gündem maddeleri

Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararları ile Genel Kurula sevk edilen dilekçeleri görüşecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, TMMOB ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla toplantı yapacak.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

TBMM'de bu hafta oldukça yoğun bir gündem olması bekleniyor. Ulaştırma ve eğitim alanlarında önemli düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.