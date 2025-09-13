Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde personel ve milletvekillerinin çocuklarının gittiği kreşte dini içerikli eğitim verilmeye başlanması büyük tartışma yarattı. Yeni atanan kreş müdürünün, henüz gelişim çağındaki 2-3 yaşındaki çocuklara “kul hakkına riayet, sabır, şükür” gibi kavramları içeren dersler vermek istemesi üzerine velilerden sert tepkiler geldi.

Velilerden sert tepki

Veliler, söz konusu derslerin çocukların yaş gelişimine uygun olmadığını belirterek, “İki-üç yaşındaki çocuk sabır, şükür, kul hakkı gibi soyut kavramları anlayamaz. Bu pedagojik olarak doğru değil” ifadeleriyle şikayetlerini Meclis Genel Sekreterliği’ne taşıdı.

Yeni müdürün uygulamaları

Yeni kreş müdürü göreve geldikten sonra öğretmenler ve bakıcıların velilerle doğrudan iletişim kurmasını yasakladı. Ayrıca oyun parkının belirli saatlerden sonra kapatılması kararı da tepki çekti. Veliler, bu kararların pedagojik yaklaşımla bağdaşmadığını savundu.

Eğitim kitapları tartışma yarattı

Kreş için alınan kitaplarda dini içerik öne çıkıyor. Kitaplardan birinde “Kâbe’nin kötü kalpli bir kral tarafından yıkılmak istendiği” hikâyesi yer alırken, bir diğerinde Mescid-i Aksa’nın bahçesi anlatılıyor. Ayrıca 360 derece açılabilen “Üç Mescit” isimli gül kokulu kitapta parıldayan kubbe görselleri bulunuyor.

Meclis Genel Sekreterliği devrede

Velilerden gelen yoğun şikayetlerin ardından konunun Meclis Genel Sekreterliği’ne taşındığı öğrenildi. Sürecin nasıl yönetileceği merak konusu olurken, “dini kreş” tartışmasının Meclis gündemine taşınabileceği belirtiliyor.