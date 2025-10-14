TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Partili Turhan Çömez ile Meclis Başkanvekili Pervin Buldan arasında Abdullah Öcalan’a ilişkin sözler nedeniyle gergin bir tartışma yaşandı. Tartışmada Buldan, İYİ Partili bir milletvekilinin kendisine sosyal medyadan cinsiyetçi mesaj attığını açıkladı; oturuma kısa süre ara verildi.

Çömez’in sözleri tartışmayı başlattı

TBMM Genel Kurulu’nun açılış konuşmalarında İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Pervin Buldan’ın İmralı ziyaretleri ve açıklamalarına atıfta bulunarak “Ulaklık” benzetmesi yaptı ve Buldan’ı Abdullah Öcalan’ın mesajlarını taşımakla suçladı. Çömez, Buldan’ın “50 bin kişinin katilinin mesajlarını Türkiye’ye taşıma” sorumluluğu olmadığını söyledi; sözler oturumdaki tansiyonu yükseltti.

Buldan sert yanıt verdi: “Anneler ağlamasın diye çalışıyoruz”

Çömez’in eleştirilerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, “Biz anneler ağlamasın diye çalışıyoruz. Biz bu ülkede çocuklarımız ölmesin diye çalışıyoruz” diyerek Çömez’in iddialarını reddetti ve kendilerine yönelik suçlamaların hükmü olmadığını ifade etti. Buldan’ın tepkisi, Meclis’te güçlü yanıtlar aldı ve oturum iki kez ara verildi.

“Buradan teşhir ediyorum” — cinsiyetçi mesaj iddiası

Buldan, tartışma sırasında İYİ Partili bir milletvekilini ifşa ederek ismini verdi: “Mehmet Mustafa Gürban, iki gün önce bana Twitter’dan cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu buradan teşhir ediyorum” dedi. Bu açıklama üzerine İYİ Parti sıralarında itirazlar yükseldi; DEM Parti milletvekilleri de Buldan’ı savundu.

Diğer partilerden tepkiler ve barış çağrıları

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, konuşmasında ülkenin uzun yıllardır ağır bedeller ödediğini, bu acıların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Kürt meselesinin demokratik çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyerek Meclis’te barışçı bir dil kullanımına çağrı yaptı.