TBMM Genel Kurulu, CHP'nin önergesiyle olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin halkına olan desteklerini yineleyerek, Bülent Ecevit ve Yaser Arafat arasındaki ilişkilerin parti için önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararının" görüşülmesi amacıyla olağanüstü toplandı. Genel Kurulda söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, CHP'nin Filistin'le olan ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti.

Ecevit ve Arafat'ın mirası

Özel, "Filistin halkının sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in, Yaser Arafat'la kurduğu ilişkiler partimizle Filistin arasındaki ilişkilerin temelidir, aynen koruyoruz" diyerek, CHP'nin Filistin davasına olan bağlılığını yineledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özel, yarın Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de bildirdi.

Genel kuruldaki gerilim

Özel, Genel Kuruldaki tartışmaların zaman zaman tansiyonun yükselmesine yol açtığını belirterek, "Ben bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim, çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim, çok utandım." şeklinde konuştu. CHP olarak Meclis'te şiddetin ve hakaretin önlenmesi konusunda alınacak her türlü önleme destek vereceklerini ifade etti.

Can Atalay tartışması

Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da söz aldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflas ettiğini belirtti. Günaydın, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini "yok hükmünde" sayan kararına dikkat çekerek, "Bir Meclis kararı çıkarın, Can Atalay tahliye edilsin, Meclis'e gelsin, milletvekilliğini yapsın" dedi.