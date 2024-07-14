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Anma Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi yapılacak. AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları dinleti sunacak.

Ardından Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni, İstiklal Marşı ile başlayacak.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılacak. ANKARA (İGFA) - TBMM'deki program, darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi- Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.

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